Карьер "Воронцовский" исключили из списка территорий для размещения ТБО Правительство Ленобласти исключило карьер «Воронцовский» (Первомайское поселение) из списка территорий под строительство мусорного полигона, сообщили представители региональных властей в своем Telegram-канале. В распоряжении губернатор Александр Дрозденко поручил комитету градостроительной политики Ленобласти внести в схему территориального планирования изменения, исключив оттуда некоторые участки. Среди них – участок «Воронцовское». Ранее против строительства полигона на этом участке выступили жители Первомайского. Они отмечали, что его хотят разместить в границах запланированной особо охраняемой природной территории: к 2035 году здесь должен появиться заказник «Люблинский». К тому же объект разместился бы у границы Курортного района Петербурга, а полигоны для хранения ТБО запрещено размещать в пределах 50 километров от города. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен