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17:11

Угрожавшего журналисту в Астрахани единоросса исключили из практики

фото ЗакС политика Угрожавшего журналисту в Астрахани единоросса исключили из практики

Президиум политсовета «Единой России» в Астраханской области исключил из партии главу фракции в Астраханской гордуме Ильдара Измайлова после угроз журналисту, передает РИА «Новости».

«Сегодня Измайлов исключен из партии "Единая Россия". Такое решение было принято президиумом регионального политсовета на основании выводов организационно-кадровой комиссии», - сказал собеседник агентства.

Ранее журналист Александр Алымов сообщил, что Измайлов угрожал ему после поста в соцсетях с упоминанием его фамилии. В посте журналист перечислил фамилии политиков, которые, по его мнению, лояльны к бывшему председателю правительства региона Расулу Султанову, которы находится под следствием. Алымов получат смс-сообщения с выражениями «я тебя не прощу», «ты меня плохо знаешь», «перешел границы дозволенного» и «не вынуждай меня тебя искать».

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