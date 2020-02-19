Угрожавшего журналисту в Астрахани единоросса исключили из практики Президиум политсовета «Единой России» в Астраханской области исключил из партии главу фракции в Астраханской гордуме Ильдара Измайлова после угроз журналисту, передает РИА «Новости». «Сегодня Измайлов исключен из партии "Единая Россия". Такое решение было принято президиумом регионального политсовета на основании выводов организационно-кадровой комиссии», - сказал собеседник агентства. Ранее журналист Александр Алымов сообщил, что Измайлов угрожал ему после поста в соцсетях с упоминанием его фамилии. В посте журналист перечислил фамилии политиков, которые, по его мнению, лояльны к бывшему председателю правительства региона Расулу Султанову, которы находится под следствием. Алымов получат смс-сообщения с выражениями «я тебя не прощу», «ты меня плохо знаешь», «перешел границы дозволенного» и «не вынуждай меня тебя искать». Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен