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17:37

Владимир Королев подал в суд на МО "Смольнинское"

фото ЗакС политика Владимир Королев подал в суд на МО "Смольнинское"

Замглавы администрации МО «Смольнинское» Владимир Королев подал в Смольнинский суд иск к муниципалитету, следует из картотеки дел. Заинтересованным лицом по делу привлечена прокуратура Центрального района.

Ранее Королев требовал признать выборы главы местной администрации МО «Смольнинское» состоявшимися. На тех выборах, где было два кандидата, он получил четыре голоса, а его конкурент – ноль. При этом в совете заседает 20 депутатов, большинство не голосовали.  Отказ голосовать Королев называл «правовым нигилизмом».

Муниципальный совет остался недоволен тем, что при отборе на первом этапе конкурсная комиссия отсеяла большинство кандидатов, оставив двоих из 11. Рассмотрение бумаг проходило без присутствия в зале претендентов. ЗАКС.Ру подробно писал о ситуации, сложившейся в МО «Смольнинское», и требовании Королева.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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