Думские эсеры предлагают "зоозащитные" поправки в Конституцию

Справедливороссы, представленные в Государственной думе, объявили о внесении законодательной инициативы, призванной гуманизировать обращение с животными.

Согласно ей, необходимо запретить вольерную охоту как нечто, не совместимое с духом и буквой Конституции. Руководитель фракции Сергей Миронов напоминает, что, вопреки слухам, он вместе с коллегами голосовал против этой нормы, разрешающей охоту и волнующей зоозащитников.

"Речь идет о двух поправках. Первая дополняет статью 58 и гласит, что в нашей стране каждый обязан гуманно и ответственно обращаться с животными. Вторая, в статью 72, устанавливает, что защита животных от жестокого обращения входит в сферу ответственности властей, как федеральных, так и региональных", - цитирует политика персональная пресс-служба.

Миронов убежден, что сегодня вольерная охота есть не что иное, как узаконенное убийство животных ради развлечения и что анонсированные президентом изменения в Конституции должны включить в себя и его инициативу.