КПРФ подготовит новый законопроект о снижении муниципального фильтра в Петербурге

Депутаты-коммунисты городского Законодательного собрания планируют внести еще один проект закона о снижении муниципального барьера для участия в выборах губернатора Петербурга, сообщила ЗАКС.Ру лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова.

- Вопрос фильтра – это вечный вопрос, мы опять его будем поднимать, - подчеркнула Ходунова.

Ранее ЗакС проголосовал за снятие с регистрационного учета подобной инициативы, внесенной коммунистами в октябре 2018 года, так как он целый год пролежал без движения. По словам Ходуновой, тот законопроект получил отрицательное заключение комиссии по устройству государственной власти и на пленарное заседание вынесен не был.

В отличие от предыдущей инициативы, в новой парламентские коммунисты намерены инициировать понижение муниципального фильтра не до 5%, а до 6%. Сейчас барьер установлен на максимально возможной планке – 10%. Таким образом, оппозиционные силы не имеют возможности выставить на следующих губернаторских выборах даже одного общего кандидата, не обратившись за подписями к мундепам от «Единой России».

Напомним, с инициативой снизить мунфильтр до 6% выступила также Ассоциацию независимых муниципальных депутатов Петербурга, созданная участниками проекта «Объединенные демократы». Разработанный ей законопроект уже внесли в ЗакС муниципальный советы МО «Смольнинское», «Гавань» и «Владимирский округ», а также поддержал местный совет МО «Морской». Парламентская комиссия по устройству госвласти раскритиковала законопроект «Смольнинского», а председатель комиссии, единоросс Юрий Гладунов посоветовал муниципалам написать также проекты законов о борьбе с коронавирусом и летящим к земле астероидом.

Сергей Еремеев

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