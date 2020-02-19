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19 февраля, 18:43

Депутаты-единороссы ушли с заседания мунсовета «Нарвский округ» из-за видеосъемки

фото ЗакС политика Депутаты-единороссы ушли с заседания мунсовета «Нарвский округ» из-за видеосъемки

Муниципальные депутаты от «Единой России» в МО «Нарвский округ» возмутились ведением видеосъемки на заседании совета 19 февраля и покинули помещение, рассказал ЗАКС.Ру мундеп округа от «Партии роста» Виталий Грязнов. По его словам, съемку вела депутат от «Яблока» Анна Каруличева. 

Грязнов сообщил, что в повестке заседания было два вопроса. Он вместе с депутатом от «Яблока» Анной Каруличевой предложили свои вопросы –  их совет отклонил, рассказал мундеп «Партии роста». После этого единоросс Вдадимир Бунеев начал возмущаться ведению видеосъемки на телефон Каруличевой, добавил Грязнов.

- Встал депутат Бунеев. Он начал жаловаться на то, что происходит видеосъемка, что мы вырезаем куски, что мы как-то неправильно публикуем и так далее. Мы ему предложили вести параллельно свою съемку и выкладывать так, как он посчитает нужным. На что он встал, сказал, что не готов в этом цирке или кино участвовать, как-то так он сказал. За ним встали все остальные депутаты и покинули зал, - рассказал мундеп.

В зале вместе с оппозиционерами остался только глава муниципалитета Александр Каптурович. 

По словам Грязнова, все прошлые заседания они с Каруличевой также снимали. Их коллеги по мунсовету раньше тоже протестовали по этому поводу, но «вяло», уточнил депутат. Он добавил, что записи всех заседаний выкладывались в полном объеме. При этом, некоторые части по особо актуальным вопросам они вырезали и делали небольшие видео, сообщил мундеп от «Партии роста». Он отметил, что дата следующего заседания пока не определена. 

Напомним, ранее Грязнов и Каруличева заявили, что их перестали приглашать на заседания совета. Глава муниципалитета Александр Каптурович это опроверг. По его словам, он не смог дозвониться до оппозиционеров

София Саттарова


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