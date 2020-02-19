Путин признал дороговизну создания "арт-парка" у Малой Невы

Возведение и благоустройство арт-парка "Тучков буян" на Петроградской стороне отнимут много средств из федеральной казны, отметил во время встречи с губернатором Александром Бегловым президент Владимир Путин, посетивший 19 февраля родной для себя город. Пространство, с его слов, обошлось для бюджета "не так безобидно".

"Для Питера не жалко", - добавил Путин, которого цитирует ТАСС.

Он поинтересовался у градоначальника сроками работ, на что тот заверил, что все должно быть готово не позднее, чем через 2,5 года.

Напомним, что первоначально на пятачке у Биржевого моста планировалось разместить новый судебный квартал, строительство которого не без скандала перенесли на территорию "Сада на Неве" на Смольной набережной.

На территории парка появятся театрально-выставочный комплекс, лекционный зал, лаборатории и мастерские, кинотеатр, галереи, рестораны и парковка. Большую часть земли между тем займут зеленые насаждения.

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