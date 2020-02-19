Корпус заброшенного завода Веге превратят в общественное пространство

К 2022 году аварийное дореволюционное здание бывшего Киновиевского ультрамаринового завода Веге на Октябрьской набережной должно будет превратиться в современное общественное пространство с заведениями общепита и магазинами, говорится на сайте застройщика, строительного холдинга Setl Group.

Таким образом авторы идеи намереваются изменить и освежить атмосферу "депрессивного", по их мнению, городского участка.

Верхние этажи займет бизнес-центр, на первом - появятся бассейн и физкультурно-оздоровительный зал. Двор четырехэтажной постройки пополнится новыми скамейками.

"Проект предполагает, что наружные стены будут восстановлены в исторических габаритах, а кровля – в исторических формах, конструкциях и габаритах. Дымовая труба будет сохранена, а буквы с советским названием «Пигмент» законсервированы. В дизайн-коде здания, в качестве архитектурной аллюзии к временам основания завода, будет использован акцентный ультрамариновый цвет", - гласит сообщение.

Примечательно, что кирпичное здание бывшего завода находится ровно напротив особняка Веге, "смотрящего" на него с другого берега Невы. Состояние его столь же плачевно и являет собой предмет переживаний для градозащитников.