18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Медиатека

19 февраля, 19:37

«Сказочное заседание» ЗакСа

«Ровно с боем часов генерал Плугин превратился в тыкву». Так отозвался о выступлении в парламенте Петербурга начальника регионального управления МВД депутат Максим Резник. Сказка местами была недоброй – состоявшееся 19 февраля пленарное заседание вновь не обошлось без криков и скандалов.

IMG_2063.JPG (426 KB)

Перед Законодательным собранием впервые выступил генерал Роман Плугин, возглавляющий ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с 28 февраля 2019 года. Отчет главного полицейского города – ежегодная процедура. Как и выступления других важных гостей, он обычно ставится на фиксированное время в 11-00. А в полдень у Заксобрания традиционный перерыв. После примерно 40-минутного доклада депутаты задают вопросы. В последнее время всем этого сделать не удается, так как спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, строго чтя регламент, в 12-00 прерывает общую работу.

Мы уже рассказывали о подобных «фокусах» после недавнего выступления вице-губернатора Николая Бондаренко. То же самое было, когда Бондаренко отчитывался в Мариинском дворце год назад. 

У Плугина депутатам было о чем спросить. На днях в центре Петербурга задержали участников одиночных пикетов против поправок в Конституцию. Причем муниципального депутата Сергея Лазарева, который вел видеотрансляцию происходящего, в автозаке и отделении продержали в общей сложности 14 часов.  Свежи в памяти события, связанные с муниципальными выборами. Были случаи, когда на одних кандидатов нападали неизвестные, как в МО «Екатерингофский». Других, сообщавших о возможной фальсификации результатов голосования, разгоняли и задерживали люди в форме, как в МО «Озеро Долгое». Не поставлена точка в истории с разгоном демократической первомайской колонны – действия полицейских до сих пор оспаривают в суде. Наконец, немало к полиции вопросов и не связанных с политикой. Можно было поговорить, например, о коррупции

Ожидая, что вопросы снова дадут задать, мягко говоря, не всем, лидер фракции «Справедливая Россия» Алексей Ковалев еще до восшествия Плугина на трибуну предложил регламентировать процедуру общения с полицейским генералом. По мнению эсера, нужно было отвести для этого достаточно времени и дать возможность всем желающим обратиться к докладчику.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров поставил предложение Ковалева на голосование. Единороссы ожидаемо идею провалили. Несколько оппозиционеров, тем не менее, успели записаться первыми для того, чтобы обратиться к генералу.

- Коллеги, пока не произнесу слово «Плугин», никаких записей, - обратился Макаров к депутатам, желавшим задать вопросы после доклада.

Он намекнул, что парламентарии записались слишком рано. Макаров попросил техническую группу ЗакСа убрать фамилии записавшихся из списка, выведенного на табло. Когда список появился вновь – уже после произнесения слова «Плугин» - оказалось, что первыми право задать вопросы получили единороссы. Недовольные оппозиционеры подняли шум.

IMG_2037.JPG (414 KB)

На экране Большого зала Мариинского дворца тем временем начали демонстрировать видеосюжет о достижениях петербургской полиции. Загорались цифры, а голос за кадром рапортовал об успехах. Примерно с такой же громкостью оппозиционные депутаты спорили с Макаровым. Результатов это никаких не дало. После доклада Плугина о борьбе с преступностью на улицах и в киберпростанстве задать вопросы удалось только пяти первым из примерно двух десятков записавшихся депутатов. Все счастливчики представляли фракцию «Единая Россия».

Единороссы спрашивали о борьбе с неплательщиками за парковку, нарушении закона о тишине, профилактике молодежной преступности и проблеме продажи алкоголя по ночам. Депутат Алексей Цивилев поднял тему каршеринга и спросил, что делать с теми, кто катается по фейковым аккаунтам без прав или в пьяном виде. Плугин пообещал «расколдовать» механизм, который используют торговцы фальшивыми разрешениями на каршеринг. По его словам региональное управление МВД, зафиксировало «более 20 случаев использования чужих аккаунтов».

IMG_2049.JPG (492 KB)

Дмитрий Тугов поинтересовался, как ведется борьба с рассылающими сообщения о «минировании» государственных и коммерческих учреждений. Из ответа генерала можно понять, что конкретных путей решения этой проблемы в МВД пока не видят:

- Сейчас трудно сказать, как конкретно эту проблему решить. Весь 2019 год и в начале 2020-го мы занимались этой проблемой. Мы знаем, какой имеет рост эта преступность. Исходя из нашего анализа, большинство звонков и сообщений поступает из-за границы, с ресурсов, находящихся в Нидерландах. Здесь нам не хватает, к сожалению, законодательной базы по своевременному фиксированию и блокированию этих электронных ресурсов.

IMG_2055.JPG (357 KB)

Когда очередь задавать вопросы дошла до оппозиционного депутата Максима Резника, спикер Макаров поблагодарил Плугина и объявил перерыв – на часах уже было 12-00. Уходя с трибуны, генерал мог услышать крик «Позор, Вячеслав Серафимович». Этот депутат Михаил Амосов выражал свое отношение к происходящему.

IMG_2000.JPG (416 KB)

Плугина уже на выходе из зала заседаний поймал лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский. Он практически на ходу задал вопрос, который хотел озвучить публично. Депутата волновала устоявшаяся в городе практика задержания участников одиночных пикетов.

IMG_2084.JPG (424 KB)

- Он сказал, что по каждому вопросу готов разбираться. Сказал, присылайте [информацию], - поделился Вишневский с ЗАКС.Ру. – Я сказал, что прежнему руководству уже высылал, но разбираться никто не хотел.

Депутат Резник сообщил ЗАКС.Ру, что хотел спросить у полицейского руководителя про фальсификации на выборах и события Первомая, в частности, грубое задержание теперь уже бывшего начальника петербургского предвыборного штаба Алексея Навального Александра Шуршева.

Надежда Тихонова из «Справедливой России» планировала спросить, почему в единый день голосования 8 сентября ни один сотрудник правоохранительных органов не сообщил о противоправных действиях избирательных комиссий.

Лидера фракции КПРФ Ольгу Ходунову интересовала история с задержаниями 7 ноября, когда полиция не дала коммунистам провести традиционное шествие к крейсеру «Аврора».

- Сейчас идут судебные разбирательства по административным делам. Я хотела в прямом эфире услышать, почему людей не ставили в известность о причинах задержания, почему в полицейском участке к ним не были высказаны никакие претензии, почему им не рассказали об их правах, почему административное правонарушение было составлено спустя больше месяца, - рассказала коммунистка.

Когда перерыв закончился, и заседание возобновилось, оппозиционеры не успокоились. К теме незаданных вопросов возвращались не раз.

- Я обращаю ваше внимание, что у нас сегодня сказочное заседание, - обратился Резник к Макарову. - До перерыва у нас по мановению волшебной палочки спикера, ровно с боем часов генерал Плугин превратился в тыкву, и мы не смогли задать ему вопросы. Что у нас сегодня происходит?

Председательствующий на это заметил, что Заксобрание – это не передача «В гостях у сказки».

IMG_2073.JPG (427 KB)

Самым последним с трибуны выступил депутат Вишневский. Он вновь поднял тему неправомерных задержаний участников одиночных пикетов. Единороссы один за другим потянулись к выходу. Некоторые из них так и не услышал, как «яблочник» вывел из себя спикера Макарова. Произошло это после произнесенного в микрофон слова «жульническая»:

- Дорогие коллеги, нам сегодня было показано в этом зале, что быть честным невыгодно. Я имею в виду ситуацию, которую лично я расцениваю, как жульническую, когда странным путем была сформирована очередь на запись на вопросы к господину Плугину. Наш уважаемый спикер Вячеслав Серафимович Макаров произнес с трибуны…

На этих словах Макаров отключил Вишневскому микрофон, но вскоре все же дал закончить выступление. После возмущений «яблочника» спикер ЗакСа выступил с ответным словом.

- А теперь слушай меня внимательно, что я скажу, - начал на повышенных тонах спикер. – Ни разу такого не было за всю историю, чтобы кто-то что-то здесь сделал не так, не по регламенту. Это первое. Второе. Вопросы вам задают. Вы бежите первым делом сразу кланяетесь всем лицам, которых вы перечислили. Только задал вопрос, от страха упал в обморок после своего вопроса. И после того, как он прозвучал при журналистах, бегом устремляетесь для того, чтобы попросить прощения за тот вопрос, который задали.

IMG_1935.JPG (395 KB)

По мнению спикера ЗакСа, Вишневскому в городском парламенте вообще не на что жаловаться:

- Не теряйте берегов. Уж кого-кого, а вас-то здесь пестую как маленьких детей в пеленках, несу трепетно. Остается только одно – взять бутылочку с этим там, что там наклеивается на эту бутылочку и сверху цепляется, для того, чтобы предоставить и еще пестовать здесь до конца. Понятно?

На этом заседание завершилось. Все потянулись к выходу, только Макаров еще какое-то время отчитывал Вишневского. Уже без камер и лишних глаз.    

IMG_1921.JPG (424 KB)

IMG_1977.JPG (458 KB)

IMG_2009.JPG (435 KB)

IMG_2050.JPG (430 KB)

IMG_2029 (1).JPG (442 KB)

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

19 февраля, 18:31 КПРФ подготовит новый законопроект о снижении муниципального фильтра в Петербурге

19 февраля, 18:17 Депутаты ЗакСа просят Беглова отменить увольнение главврача Боткинской больницы

19 февраля, 14:41 Вишневский разозлил Макарова заявлением о жульничестве

19 февраля, 14:24 Новый знак почетным меценатам Петербурга напомнил Амосову эмблему НАТО

19 февраля, 13:05 Макаров высказался за Собчака и против развала СССР

19 февраля, 11:44 Плугин рассказал депутатам ЗакСа про неонацистскую группировку "Невоград"

19 февраля, 11:27 МВД: В Петербурге за год состоялось 27 несогласованных уличных акций

19 февраля, 11:05 Новые мировые судьи Петербурга не слышали о деле "Сети"* и политрепрессиях в России

19 февраля, 10:55 Единороссы отказались защищать от застройки Муринский парк и другие зеленые зоны Петербурга

19 февраля, 10:18 Петербургский ЗакС принял в третьем чтении закон о балконах


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
19 февраля, 20:59 Роспотребнадзор требует повысить качество питьевой воды в Кингисеппе

19 февраля, 20:30 Активисты Центрального района остались довольны отчетом главы

19 февраля, 19:59 Активисты просят прохожих поставить подпись в защиту бывшей медсанчасти на Одоевского

19 февраля, 19:37 «Сказочное заседание» ЗакСа

19 февраля, 19:35 Корпус заброшенного завода Веге превратят в общественное пространство

19 февраля, 18:59 Путин признал дороговизну создания "арт-парка" у Малой Невы

19 февраля, 18:43 Муниципал: Депутаты-единороссы ушли с заседания мунсовета «Нарвский округ» из-за видеосъемки

19 февраля, 18:41 Смольный согласовал митинг левых сил, посвященный делу "Сети"*

19 февраля, 18:39 Ройзман: Мне не о чем разговаривать с Путиным

19 февраля, 18:31 КПРФ подготовит новый законопроект о снижении муниципального фильтра в Петербурге

19 февраля, 18:17 Депутаты ЗакСа просят Беглова отменить увольнение главврача Боткинской больницы

19 февраля, 17:59 Думские эсеры предлагают "зоозащитные" поправки в Конституцию

19 февраля, 17:37 Муниципал: Владимир Королев подал в суд на МО "Смольнинское"

19 февраля, 17:35 Специалисты нашли источник загрязнения Невы на юге города

19 февраля, 17:11 Угрожавшего журналисту в Астрахани единоросса исключили из партии

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru