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19 февраля, 19:59

Активисты просят прохожих поставить подпись в защиту бывшей медсанчасти на Одоевского

фото ЗакС политика Активисты просят прохожих поставить подпись в защиту бывшей медсанчасти на Одоевского

Возле станции метро "Приморская" в эти минуты защитники бывшей медсанчасти №1 на улице Одоевского призывают прохожих поставить подпись под их требованиями. Трансляцию акции ведет общественный деятель, лидер движения "Красивый Петербург" Красимир Врански. На месте присутствует депутат ЗакСа Борис Вишневский.

"Все разговоры про то, что нужно снести - это в чистом виде вандализм. Как можно сносить такое красивое здание, которое не аварийное?", - возмутился он.

Сбор подписей сопровождается одиночным пикетом: на красочном плакате написано "Сохраним медсанчасть и регулярный сад".

Отметим, что прилегающий к зданию сад не включен в список ЗНОП, а само оно не признано памятником, поэтому объекту угрожает реальная опасность.

25 января состоялось собрание жителей, которые выступают против сноса здания. Подробнее об этом – в материале ЗАКС.Ру.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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