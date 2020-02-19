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19 февраля, 20:30

Активисты Центрального района остались довольны отчетом главы

фото ЗакС политика Активисты Центрального района остались довольны отчетом главы

Гражданские активисты, представляющие паблик "Центральный район за комфортную среду обитания" и зачастую настроенные к чиновникам оппозиционно, испытали позитивные чувства от отчета главы районной администрации Максима Мейксина, который состоялся 19 февраля.

Они отмечают, что встреча прошла в непривычно открытом стиле: ее почти никто из чиновников не "прогулял", а ее место и дата не утаивались, как бывало в предыдущие годы.

"Мероприятие прошло очень спокойно, не чувствовалось никакого накала и атмосферы ажиотажа. Почему раньше так не могли? Сам доклад был подготовлен максимально тщательно. Чиновники и жители услышали о достижениях и победах района, о проблемах, о строительстве, о ликвидации свалок, о закупке медицинского оборудования и многом другом", - пишут авторы поста.

Они утверждают, что чиновники, представив крайне подробную статистику, тщательно работают и что нельзя требовать от них моментального решения застарелых проблем. К таким проблемам активисты, в частности, относят шум от ночных заведений на улице Рубинштейна, нелегальную торговлю и рекламу, а также сохранение "сада на Неве" на Смольной набережной.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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