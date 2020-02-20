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9:26

Коронавирус обнаружили ещё у двоих россиян, обитавших на лайнере Diamond Princess

фото ЗакС политика Коронавирус обнаружили ещё у двоих россиян, обитавших на лайнере Diamond Princess

Новый китайский коронавирус был выявлен ещё у двух россиян-постояльцев круизного лайнера Diamond Princess, который последние две недели стоял на карантине в японской Иокогаме

"В ближайшее время их доставят в больницу, где им будет оказана необходимая медпомощь", - отмечается в сообщении посольства РФ в Японии, опубликованном в Facebook.

Зараженные, по словам дипломатов, чувствуют себя нормально, болезнь протекает без ярко выраженной симптоматики. Всего на лайнере находилось 24 пассажира-россиянина, четверо уже сошли на берег. Ранее была госпитализирована супружеская пара, у которой обнаружили коронавирус.

Накануне, 19 февраля, постояльцы Diamond Princess начали сходить на берег после двухнедельного карантина.

Заболевание унесло жизни более двух тысяч человек, инфицированы - свыше 75 тысяч.

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