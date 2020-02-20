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10:01

"Крепитесь, люди": Злоумышленник грозится минировать стадионы и гостиницы на Евро-2020

фото ЗакС политика "Крепитесь, люди": Злоумышленник грозится минировать стадионы и гостиницы на Евро-2020

Очередной рабочий день у петербургских судов начался с эвакуации: на данный момент работа прервана у Василеостровского, Петродворцового, Красногвардейского, Октябрьского райсудов.

Примечательно, но на сей раз письмо, полученное инстанциями, весьма информативно. Злоумышленник, подписавшийся "Respekt Vodanaevoi", известил, что намерен беспокоить различные ведомства "взрывоопасными" сообщениями вплоть до июня.

"Крепитесь, люди, скоро лето, начнется Евро-2020 - тогда и будет пущена волна звонков на стадионы, транспорт, гостиницы, общепит. С началом футбола требования возрастут на несколько десятков процентов: будет Малофеев с ностальгией вспоминать жалкие 120 биткоинов", - пишет "минер".

Письма с угрозами минирования носят ежедневный характер и продолжаются с ноября прошлого года. Перерыв случился только на второй неделе февраля. Помимо судов, "минируемых" чаще всего, авторы писем предупреждали также о взрывчатке в школах, музеях и больницах. Ни одна из угроз себя не оправдала. В рассылке в том или ином виде часто упоминается бизнесмен Константин Малофеев.

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