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10:51

Историк Соколов пишет в "Бутырке" роман о любви: он уверен, что книга обречена на успех

фото ЗакС политика Историк Соколов пишет в "Бутырке" роман о любви: он уверен, что книга обречена на успех

Обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко историк Олег Соколов, пребывающий в столичном СИЗО "Бутырка", уведомил посетивших его членов ОНК, что начал писать роман, повествующий о любви. Арестант уверяет, что книга почти готова, хотя с тех пор, как он оказался в заключении, прошло всего три месяца.

"В первую очередь его произведение о любви. Он уверен, что книга будет пользоваться популярностью", - поделился мнением в беседе с РИА "Новости" ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.

На условия содержания историк не жалуется: большую часть досуга он проводит в библиотеке.

В ноябре 2019 года Соколова выловили из Мойки с пакетом, в котором находились части человеческого тела. Позднее в его рюкзаке обнаружили отрезанные кисти рук и пневматический пистолет. Дома у Соколова, который живет неподалеку от набережной, где его выловили, полицейские нашли там части трупа женщины и пилу. По предварительной версии, доцент застрелил свою 24-летнюю сожительницу Ещенко в ходе ссоры 7 ноября.

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