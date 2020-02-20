Коммунисты России выйдут на "красноармейский" митинг

Партия Коммунисты России организует митинг, приуроченный к 102-й годовщине Красной Армии: мероприятие состоится 23 февраля в Некрасовском саду у БКЗ "Октябрьский". Акция согласована с администрацией Центрального района.

"Митингующие намерены поднять вопросы укрепления обороноспособности страны, защиты советской истории от либералов-западников, обсудить социально-политическую ситуацию в стране. Митингующие потребуют защитить права трудящихся от капиталистов. Будет также обсуждена и тема социализации законодательства в стране", - так описывают организаторы свои планы.

Кроме того, на митинге почтят память Владимира Ленина, а наиболее активным гражданам вручат медали с портретом Иосифа Сталина.