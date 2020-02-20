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11:46

"Достаточно просто встать с дивана": Голосовать по поправкам в Конституцию разрешат на дому

фото ЗакС политика "Достаточно просто встать с дивана": Голосовать по поправкам в Конституцию разрешат на дому

Голосовать за внесение изменений в действующую Конституцию разрешат на дому - причем, данная "опция" будет доступна "без ограничений", уведомили "Коммерсант" близкие к Кремлю источники.

"Идея в том, чтобы человеку достаточно было просто встать с дивана, чтобы проголосовать", - отметил один из собеседников издания.

По словам еще одного источника, председателям столичных участковых избирательных комиссий (УИКов) уже были даны инструкции от Мосгоризбиркома, информирующие о том, как правильно провести процедуру надомного голосования. Как и говорилось ранее, вероятнее всего, электоральное событие пройдет 22 апреля, поэтому уже с 1 числа начнется поквартирный обход граждан, во время которого можно будет подать заявление на голосование на дому. 

Следует напомнить, что надомное голосование является инструментом повышения явки. Как подсказывают наблюдатели за выборами, нередко процесс проходит с нарушениями: заметно возрастает процент фальсификаций.

На сегодняшний день, согласно законодательству, отдать свой голос дома имеют право граждане, которые по состоянию здоровья не могут прийти на участок. Также таким правом обладают лица, отбывающие срок заключения.

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