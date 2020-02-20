Геннадий Зюганов вступился за фигурантов дела "Сети"

Бессменный руководитель КПРФ Геннадий Зюганов считает, что приговор, вынесенный фигурантам дела "Сети" (признанная террористической и запрещенная в РФ организация), чрезмерно суров.

"Общество крайне расколото. Молодежи не гарантированы ни нормальная работа, ни нормальное обучение. Силовые ведомства избыточно усердствуют. Сроки явно завышены, а обвинения необоснованны. Не нужно видеть в каждой молодежной группе заговорщиков, желающих свергнуть этот строй", - цитирует портал "Красная линия" Зюганова.

Ранее за осужденных участников разбирательства вступился лидер думских эсеров Сергей Миронов.

10 февраля пензенских фигурантов дела "Сети" приговорили в общей сложности к 86 годам колонии по обвинению в участии в террористическом сообществе.

Многие профессиональные сообщества и граждане выступили за отмену этого переговора: мультипликаторы, книготорговцы, петербургские муниципалы. Накануне Союз журналистов Петербурга и Ленобласти потребовал от Генпрокуратуры опротестовать приговор. Того же от генпрокурора потребовали депутаты ЗакСа.