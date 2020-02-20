В Красноярске журналиста "России 1" переехали машиной при попытке взять интервью

Региональное управление Следственного комитета по Красноярскому краю инициировало проверку инцидента, в котором автомобилист умышленно причинил серьёзные травмы журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Брыкину.

Чрезвычайное происшествие произошло в Красноярске. Водитель автомобиля Mercedes сбил Брыкина, когда тот пытался взять у него интервью. В результате репортер оказался в реанимации с сильными увечьями.

Согласно позиции СК, действия водителя можно квалифицировать как преступление по ст. 144 УК (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По данным источника ТАСС в региональных правоохранительных органах, в наезде на журналиста подозревается Алексей Талюк, который, по информации из открытых источников, являлся помощником экс-депутата Заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова.