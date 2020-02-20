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13:05

"Я вам пригожусь": Сергея Шнурова приняли в Партию роста

фото ЗакС политика "Я вам пригожусь": Сергея Шнурова приняли в Партию роста

На съезде представителей Партии роста в Петербурге было объявлено о принятии музыканта Сергея Шнурова в ряды политорганизации, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Не исключено, что именно он возглавит список партии на выборах в Госдуму в 2021 году. Пока что Шнурова выдвинули лишь делегатом на съезд политячейки.

"Я вам пригожусь. Точно принесу ярких красок. Со мной будет явно веселей!" - известил он окружающих, выступая с приветственным словом.

Лидер партии Борис Титов отметил, что со Шнуровым он уже давно лично знаком.

"Уверен, что украсит не только красками, но и интересными мыслями и идеями. Это человек, который не только внешне может изменить нашу партию, но и привнести в неё новые смыслы", - подчеркнул Титов.

Кандидатуру Шнурова поддержала также лидер Партии роста в петербургском ЗакСе Оксана Дмитриева.

"Самое главное, что, я надеюсь, Сергей Владимирович придаст нам ускорение послать всех туда, куда мы очень хотим послать", - сыронизировала она.

Журналистам удалось спросить Шнурова о его намерении поучаствовать в выборах в Госдуму.

"В планах пока такого нет, а может быть, и есть", - сообщил музыкант.

София Саттарова


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