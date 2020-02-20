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13:12

Политолог Рогов указал на изъяны коллективных писем протеста

фото ЗакС политика Политолог Рогов указал на изъяны коллективных писем протеста

Политолог Кирилл Рогов, анализируя тенденцию последнего времени в виде подписания различными профессиональными сообщества коллективных писем протеста, помимо достоинств такой формы гражданского самовыражения обнаружил и ее фатальный недостаток. Для него такого рода остаются де-факто гражданскими, а не политическими, и именно поэтому власти свойственно реагировать на письма и петиции нейтрально или даже благосклонно.

"Они как бы говорят властям: мы не «политические», мы обыватели и заодно с правопорядком, издаем книжки, поем песни, лечим людей, <...> мы не выступаем за замену вас на Навального с Соболь, цените это и ограничьте свои безобразия. И власти реагируют на это именно потому, что они не хотят, чтобы честные обыватели втягивались в зону политического. Они хотели бы, чтобы честные обыватели продолжали смотреть на политическое как на сферу маргинального и отчасти девиантного", - рассудил автор у себя в Facebook.

Самое симптоматичное для Рогова - это то, что письма представляют разовый и конечный шаг, за которым со стороны общества в теории и на практике не может следовать ничего.

"У авторов и подписантов писем нет плана «б», и если власти не реагируют на их воззвания и требования, то группы «честных обывателей» быстро охватывает волна апатии бессилия. Российское общество уже проходило это с митингами", - отметил специалист.

При этом само наличие консолидации людей на бумаге, повторяясь, резюмирует Рогов - это "круто и важно".

Напомним, что после присуждения длительных сроков фигурантам дела запрещенной в РФ группировки "Сеть" (признана террористической) в их защиту по отдельности подписались ученые, педагоги и студенты.

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