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13:48

Шнуров о выборах в Госдуму: Пока я только вступил в Партию роста, ещё отдышаться не успел

фото ЗакС политика Шнуров о выборах в Госдуму: Пока я только вступил в Партию роста, ещё отдышаться не успел

Музыкант Сергей Шнуров не подтвердил и не опроверг информацию о его возможном участии в выборах в Государственную Думу в 2021 году, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Отвечая на вопросы журналистов, Шнуров отметил, что принимать решение будет самостоятельно, но с опорой на партию.

- А почему так мелко? Может я иду в ООН или куда-нибудь ещё. Пока я только вступил в Партию роста и пока давайте всё-таки прогнозы... Я сам отвечаю за свою судьбу, и буду принимать решение я, но теперь с помощью уже партии, с опорой на партию, - заявил Шнуров.

Аналогичным образом он ответил на вопрос об участии в довыборах в Законодательное собрание Петербурга. Музыкант подчеркнул, что подумает над этим.

- Не знаю. Я подумаю, я подумаю. Вы подождите. Я сейчас только в партию вступил, ещё отдышаться не успел, - сказал музыкант.

София Саттарова

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