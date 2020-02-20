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13:55

Сотрудники ЧОП избили столичных депутатов, препятствовавших проезду техники на стройку в Раменках

фото ЗакС политика Сотрудники ЧОП избили столичных депутатов, препятствовавших проезду техники на стройку в Раменках

В Москве сотрудники ЧОП, занимающегося охраной стройкой на Мичуринском проспекте в Раменках, побили двух депутатов Мосгордумы и нескольких местных жителей, протестующих против возведения высотки, известил "МБХ медиа" парламентарий Евгений Ступин.

"В отношении Екатерины Енгалычевой, меня и других жителей было применено насилие со стороны застройщика, чтобы провести свою технику на стройплощадку. Они через тротуар поехали, нас оттеснили сотрудники ЧОП. Пострадали 10−20 человек, нескольких увезли на скорой. Сотрудники полиции были на месте, но бездействовали, мы сейчас пишем заявление", - отчитался Ступин.

Об инциденте также поведал и другой очевидец событий Василий Лузинович.

"Было то, чего еще никогда не происходило в Москве. Сегодня ЧОПовцы избивали и месили, кидая в грязь, депутатов Мосгордумы Екатерину Енгалычеву и Евгения Ступина. Депутаты и несколько жителей пытались препятствовать незаконному ввозу техники", - рассказал мужчина.

Жители Раменок не первый день протестуют против строительства 17-этажного дома на Мичуринском. Изначально планировалось, что там возведут детсад, поликлинику и сквер. Москвичи уверены, что работы, начавшиеся стремительно, проводятся без разрешительной документации.

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