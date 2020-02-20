На Петровской набережной появится мемориальная доска в честь академика Гранова

Петербургский градоначальник Александр Беглов подписал постановление правительства об установке мемориальной доски в память о почетном гражданине города, академике Анатолии Гранове. Табличка будет открыта в 2020 году на фасаде здания по адресу: Петровская набережная, дом 4, литера А.

С инициативой об учреждении памятного знака выступила благотворительная организация поддержки науки в области современных медицинских технологий "Фонд Анатолия Михайловича Гранова", которая собирается установить доску на собственные средства.

Академик Российской академии медицинских наук Анатолий Гранов - знаменитый российский хирург, общественный деятель и учёный. Являлся основоположником новых научных направлений в диагностике и лечении злокачественных новообразований.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.