Пожилые петербуржцы будут получать региональную надбавку к пенсии

Градоначальник Петербурга Александр Беглов оставил свою подпись под документом, который устанавливает новый порядок предоставления региональной соцдоплаты к пенсии. Примечательно, но норма датируется "задним" числом и официально вступила в силу еще 1 января текущего года.

Дело в том, что уровень материального обеспечения пожилых горожан ниже установленного в городе на Неве прожиточного минимума пенсионера, поэтому и было решено "сгладить" это неравенство, учредив надбавку.

Кроме того, до 1 января дополнительные выплаты обеспечивались за счет федерального бюджета, а начиная с 2020-го данная установка будет подкрепляться еще региональной довыплатой.

"В соответствии с правилами расчетный размер прожиточного минимума пенсионера в Санкт-Петербурге на 2020 год составил 9514 руб., что превышает размер прожиточного минимума в целом по России (9311 руб.), а значит социальные доплаты станут региональными и будут предоставляться за счет средств городского бюджета", - пояснили в пресс-службе губернатора.

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