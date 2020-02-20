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15:51

Арестованного Николая Александрова сняли с должности гендиректора "Метростроя"

фото ЗакС политика Арестованного Николая Александрова сняли с должности гендиректора "Метростроя"

Пребывающий под домашним арестом по делу о растрате генеральный директор "Метростроя" Николай Александров официально лишился своей должности, пишет ТАСС. На его месте окончательно утвердили экс-главу КРТИ Сергея Харлашкина, де-факто исполнявшего функции Александрова с середины декабря. Решение об этом приняли на внеочередном собрании акционеров "Метростроя". Де-юре Харлашкин становится гендиректором с 21 февраля.

Напомним, согласно материалам уголовного дела, растрата произошла на поставках щебня для нужд городского метрополитена, и Александров якобы поделил 178 млн рублей между собой и подельниками, в то время как щебень "не доехал" до подрядных работ. Остающийся под домашним арестом фигурант своей вины не признает.

Перед наступлением 2020 года Харлашкин анонсировал масштабный аудит деятельности "Метростроя".


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