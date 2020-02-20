Кирилл Серебренников снимет кино о жизни главврача Освенцима Йозефа Менгеле

Фигурант дела "Седьмой студии", режиссер Кирилл Серебренников решил экранизировать роман французского писателя Оливье Геза "Исчезновение Йозефа Менгеле", информирует Variety.

В книге повествуется о жизни нацистского врача доктора Менгеле, который в годы Второй мировой войны проводил опыты над узниками концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц). Медицинский деятель тогда носил кличку "Ангел смерти". После войны Менгеле бежал в Латинскую Америку, где до конца своих дней скрывался от агентов Моссада. В романе Геза история рассказана глазами самого доктора.

Серебренников и Гез совместно трудились над написанием сценария фильма. Как отметил продюсер кинокартины Шарль Жилибер, "рассказать историю Менгеле с его точки зрения - сложная задача, но Кирилл смог найти правильный угол".

На данный момент неизвестно, когда кино выйдет в широкий прокат.