Радзиховский считает "позорным" уровень поддержи обществом фигурантов дела "Сети"

Политолог и публицист Леонид Радзиховский высказался об общественной реакции на длительные сроки заключения для фигурантов дела запрещенной в РФ группировки "Сеть" (признана террористическим). Его не впечатляют и не убеждают несколько коллективных писем от профессиональных сообществ, эти несколько тысяч подписей него капля в море и "позор", в то время как о согражданах он предпочел бы думать более комплиментарно.

"Это издевательство, конечно, поскольку знают об этом деле миллионы людей. И я думаю, что подавляющее большинство тех людей, которые знают, несогласны, недовольны, возмущены этим приговором, но проделать пальцами элементарную вещь, то есть написать свою фамилию, – это люди не в состоянии. Но если в России такое общественное мнение, что не только выйти на улицу на демонстрацию, но и потратить 15-30 секунд в интернете для многих – непосильный труд, то какое же это тогда общественное мнение", - заявил он в разговоре с изданием The Insider.

По мнению политолога, президенту Владимиру Путину, пока нет достаточного шума, абсолютно безразлично, живы фигуранты дела или мертвы, на свободе они или в заключении.

Осужденные за попытку госпереворота, молодые люди получили 86 лет колонии строгого режима на семерых.