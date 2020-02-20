Полиция стала вызывать на допрос граждан, жертвовавших деньги ФБК

Как минимум в трех российских городах полиция вызывала на допрос людей, когда-либо жертвовавших деньги Фонду борьбы с коррупцией, делится "Медиазона", ссылаясь на информацию, полученную от Леонида Волкова.

Он рассказал, что жертвователям звонят сотрудники региональных управлений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Волкову известно лишь о шести подобных случаях - в Петербурге, Омске и Новосибирске.

Например, правоохранители прислали повестку волонтеру омского штаба Навального Сергею Семенову. Полицейский, вручавший ему документ, поинтересовался, жертвовал ли он когда-нибудь деньги ФБК.

"Очевидно, что это более массовый характер носит, потому что шесть случаев, про которые мы сейчас уже узнали, значит, на самом деле, уже 30 случаев или 50", - сетует Волков.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по отмыванию денег ФБК в начале августа 2019 года. СК считает, что в период с 2016-2018 годах лица, имеющие отношение к деятельности организации, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путём. После этого в ряде городов России у сторонников Навального два раза проходили обыски - как дома, так и в офисах.