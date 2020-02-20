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17:59

Депутатам ЗакСа провели экскурсию по дорожному предприятию и рассказали об уборке улиц

фото ЗакС политика Депутатам ЗакСа провели экскурсию по дорожному предприятию и рассказали об уборке улиц

Сотрудники государственного дорожного предприятия "Центр" провели своего рода экскурсию для депутатов петербургского ЗакСа из комиссии по экологии и природопользованию. Мероприятие осветили на официальном сайте Смольного.

Парламентариям продемонстрировали уборочную технику старого и нового образца, а также пока не использованные запасы соли, которой посыпаются улицы. Законотворцев ввели в курс подробностей повседневной деятельности рабочих.

Сообщается, что за текущую зиму сотрудники предприятия убрали с улиц свыше 100 тысяч кубометров снега. Всего в городе работает около 1800 уборочных машин, которыми управляют около 3200 водителей. Депутатам признались, что нехватка кадров временами заметно ощущается и что представители ЗакСа могли бы обратить внимание на недобор учащихся на дорожные специальности.

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