ЕСПЧ присудил компенсацию экс-депутату МО "Гавань" Кунгурову

Страсбургский суд вынес решение о том, что РФ должна выплатить бывшему депутату МО «Гавань» Тимофею Кунгурову компенсацию в размере 5250 евро за нарушение его права на эффективное средство правовой защиты, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на адвоката Эрнеста Мезака.

Ранее российская сторона отказывалась считать со своей стороны нарушенной Конвенцию о защите прав человека, желая просто рассчитаться с мужчиной компенсацией в размере 5 тысяч евро. Позже Россия готова была признать нарушенными две статьи - вдобавок к обозначенной сумме. Оба раза сторона Кунгурова не соглашалась с условиями. Их также не признавал ЕСПЧ.

"Помимо признания нарушений, они не собирались ничего делать, чтобы что-то изменить, ведь невозможность обжаловать такой отказ судьи – это системная проблема, у граждан России нет эффективных средств правовой защиты прав и свобод на национальном уровне, что является нарушением статьи 13 Конвенции", - прокомментировал не первый год длящееся разбирательство Мезак.

Если российская власть не станет обжаловать решение, то оно должно вступит в силу в мае.

Краткая суть юридического конфликта состоит в том, что, по мнению российских прокуратуры и суда, избравшись в 2014 году, Кунгуров в статусе муниципального депутата предложил генеральному директору фирмы «Арт-Строй+» за вознаграждение в размере 500 тысяч рублей повлиять на отмену решения службы судебных приставов о приостановке строительства. Кунгуров настаивал на том, что эта сумма, при получении которой его задержали, являла собой гонорар за адвокатскую помощь. Осудили его летом 2017 года, а вышел он условно-дострочно в марте 2018-го.

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