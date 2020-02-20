«Главный экспонат» Партии роста

На съезде петербургского отделения Партии роста 20 февраля в политорганизацию приняли трех новых членов. Среди них - музыкант Сергей Шнуров. Ни он сам, ни руководители партии не подтвердили участие музыканта в выборах в Государственную Думу в 2021 году. При этом категорическое «нет» так же не прозвучало.

В каждой шутке…

Лидер Партии роста Борис Титов 20 февраля провел в Петербурге встречу со своими однопартийцами из Северо-Западного федерального округа. Мероприятие проходило в отеле Four Seasons в небольшом конференц-зале. Организаторы ожидали около 40 человек, но желающих попасть на встречу оказалось больше: пришлось сдвигать стулья и выставлять дополнительные. Однако даже с такими стараниями части людей пришлось стоять вдоль стен.

Всем, кто смог поместиться в зал, Титов рассказал о планируемых изменениях в партии. В частности, в связи с предстоящими выборами в 2020 и 2021 годах. По его словам, Партии роста стоит пересмотреть свою программу.

- Мы сегодня думаем о том, что надо переделать программу партии, потому что сегодня возникают новые вызовы, страна меняется, - заявил Титов.

Он уточнил, что партия должна заниматься не только экономическими вопросами, но и всеми темами, которые волнуют людей. Новую программу будут утверждать на ближайшем партийном съезде, добавил Титов.

Помимо этого, он затронул вопрос партийных взносов: «партия не может жить без материальной базы». Сейчас Партия роста живет на спонсорские взносы, но члены самой организации также должны «показывать свое участие», заявил Титов. По его словам, возможно и изменение порядка членства в партии.

- Должно быть какое-то постепенное вхождение: от поддержки партии, сторонника партии до того, что, когда человек «созреет», он может подать заявление в партию и стать кандидатом. И уже потом, когда он докажет или сам поймет, что это та партия, в которой он хочет быть, от которой хочет избираться, то тогда уже встанет вопрос о его приеме в партию, - поделился своими мыслями Титов.

Он считает, что система должна быть похожа на вступление купцов в гильдию.

- Вы знаете, да, как купеческие гильдии распределялись до революции? – поинтересовался у собравшихся глава Партии роста. – Знаете, как назначались, кто первый, кто второй, кто третий?

- Кто больше заплатит, - ответили из зала.

- По собственному желанию, - поправил Титов, сквозь смешки присутствующих.

Однако, главная задача партии все же выборы в Государственную Думу в 2021 году, заявил руководитель Партии роста. По его словам, подготовка к выборам стартует уже сегодня.

- С сегодняшнего дня, с 20.02.2020 мы выбираем себе путь в Государственную Думу 2021 года для создания там фракции «Партии роста». Этот путь пока еще достаточно долгий, еще полтора года, по крайней мере. Поэтому на этом пути нам еще предстоит пройти большое количество различных проектов, задач, выборов, - заявил Титов.

Одним из таких выборов 20 февраля стало голосование за вступление в Партию роста музыканта Сергея Шнурова.

«Старый металлист, тусовщик и стиляга…»

На встрече Титова с однопартийцами глава фракции «Партии роста» в Законодательном собрании Петербурга Оксана Дмитриева открыла местный партийный съезд. Одной из повесток съезда стало выступление в партию новых членов. Действующие партийцы проголосовали за вступление в свои ряды главу муниципального образования «Обуховский» Владислава Бакулина и сотрудника этого же муниципалитета Игоря Могильницкого.

С большим воодушевлением в члены партии приняли музыканта Сергея Шнурова. Его представлять собравшимся не пришлось: как только он поднялся, зал разразился аплодисментами. Шоумен на одобрительные возгласы пообещал добавить партии «ярких красок» и веселья:

- Жизнь моя повернула таким странным поворотом, помаячила мне в виде Партии роста. Мне кажется, что я вам пригожусь. По крайней мере, внесу яркие краски, будем называть вещи своими именами. Со мной будет явно веселее.

По мнению музыканта, Партия роста - единственные нормальные лица в политике. В партии Шнуров планирует заняться культурной повесткой. Также шоумен опроверг мнение о том, что администрация президента каким-то образом повлияла на его вступление в партию.

- Роль администрации президента сильно преувеличена, как мне кажется. Иногда что-то происходит и без их воли. Вступить в Партию роста, мне кажется, ни у кого согласия спрашивать не нужно, - заявил музыкант.

При этом руководитель Партии роста Борис Титов является сотрудником администрации президента. Он занимает пост уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей.

Из-за вступления Шнурова в ряды партии практически за год до крупных выборов естественным на встрече стал вопрос о его выдвижении в Государственную Думу. Однако сам музыкант с подобными заявлениями не спешит. В ответ на соответствующий вопрос журналистов он попросил не делать прогнозы.

- А почему так мелко? Может, я иду в ООН или куда-нибудь ещё. Пока я только вступил в Партию роста, и пока давайте всё-таки прогнозы... Я сам отвечаю за свою судьбу, и буду принимать решение я, но теперь с помощью уже партии, с опорой на партию, - заявил Шнуров.

Не подтвердил участие музыканта в выборах 2021 года и глава партии Титов. При этом, он заявил, что Партия роста намерена пройти в федеральный парламент.

О намерении идти в Госдуму корреспонденту ЗАКС.Ру сообщила Оксана Дмитриева. По ее словам, решение, по какому округу она будет избираться, пока не принято. Она добавила, что уверена в своей победе, но все зависит от того, как будут считать результаты.

- Вопрос в том, как будут оценивать результаты. Самый главный вопрос выборов для нас – это фальсификации, - заявила депутат. – У меня никаких сомнений нет [в том, что я пройду в Госдуму]. Также как у меня нет сомнений, что я в 2016 году выиграла с большим перевесом.

Дмитриева была депутатом Государственной Думы с первого по шестой созывы включительно. В 2016 году она проиграла выборы кандидату от «Единой России» Михаилу Романову. В бюллетене для голосования были однофамилицы Дмитриевой.

«Человек с характером»

Глава петербургского отделения Партии роста, муниципальный депутат Павел Швец считает, что вступление Шнурова в их политическую организацию поможет привлечь на выборы новый электорат.

- Я думаю, что он в первую очередь может привлечь людей на выборы, потому что он разговаривает с определенной частью избирателей на очень доступном, понятном языке. Я думаю, что с ним мы нашего избирателя сможем вытащить из дома, - заявил Швец.

Он также добавил, что плюс Шнурова в его вовлеченности в интернет. У музыканта высокая узнаваемость и цитируемость, уточнил Швец.

Поддержала кандидатуру Шнурова и глава партийной фракции в ЗакСе Оксана Дмитриева:

- Самое главное, что, я надеюсь, Сергей Владимирович придаст нам ускорение послать всех туда, куда мы очень хотим послать.

Беспартийный депутат фракции Партии роста в ЗакСе Петербурга Максим Резник приветствует появление в политике новых лиц. Шнурова он считает талантливым человеком и в целом положительно оценивает его решение.

- К Сергею Шнурову я отношусь уважительно. Это человек с характером, со своим мнением. Конспирологические версии вполне естественны, что это кто-то придумал, кто-то привел, кто будет использовать, чтобы сделать симулякр. Но я предпочитаю судить людей по поступкам, - сказал депутат.

Одним из таких поступков Резник назвал стихотворение Шнурова о передаче Исаакиевского собора РПЦ. Делать предположения о выдвижении музыканта в Госдуму депутат не захотел: «Поживем – увидим».

Не так положительно о решении Шнурова идти в политику высказался депутат «Яблока» в Заксе Борис Вишневский. На своей странице в Facebook он предположил, что решение все же исходило из администрации президента:

«Хакамада, Прохоров, Собчак, Шнур… Не надоело вестись на политические симулякры? <…> Господа из АП, ну никакой у вас фантазии. Что дальше – искусственные «партии» с порнозвездами?»

Также журналисты поинтересовались у Шнурова денежным вопросом: сколько ему заплатили за вступление в партию. Музыкант заявил, что денег у него достаточно:

- Дело еще в том, что ладно бы у меня не было денег, можно было бы задавать такой вопрос. Пришел там никакой, извините меня, оборванный, обглоданный, без денег: «Приютите, пожалуйста, дайте я вступлю в вашу партию». Но здесь обратная ситуация.

Титов согласился с шоуменом. Он добавил, что скорее партия рассчитывает на взносы Шнурова: «Мы очень надеемся на совесть Сергея Владимировича».

София Саттарова

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