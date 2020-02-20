Фонду Михалкова дали из бюджета 2,8 млрд рублей на мероприятия патриотического толка

Российский фонд культуры, которым руководит кинорежиссер Никита Михалков и который существует в статусе общероссийской общественно-государственной организации, получил от Министерства культуры субсидию в размере 2,8 млрд рублей, сообщает РБК.

Эти деньги фонд должен будет употребить в течение трех лет на проведение неких мероприятий, направленных "на сохранение и развитие культурно-национальной самобытности" и на "создание условий для эстетического воспитания".

Кроме Михалкова в состав учредителей фонда входят такие личности, как официальный представитель РПЦ, занимающийся связями со СМИ, Владимир Легойда и музыкант, дирижер Юрий Башмет. В совет фонда входит бывший министр культуры, а ныне помощник президента Владимир Мединский, и митрополит Тихон Шевкунов, которого часто называют личным духовником Владимира Путина.