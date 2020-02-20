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20 февраля, 20:56

Фонду Михалкова дали из бюджета 2,8 млрд рублей на мероприятия патриотического толка

фото ЗакС политика Фонду Михалкова дали из бюджета 2,8 млрд рублей на мероприятия патриотического толка

Российский фонд культуры, которым руководит кинорежиссер Никита Михалков и который существует в статусе общероссийской общественно-государственной организации, получил от Министерства культуры субсидию в размере 2,8 млрд рублей, сообщает РБК.

Эти деньги фонд должен будет употребить в течение трех лет на проведение неких мероприятий, направленных "на сохранение и развитие культурно-национальной самобытности" и на "создание условий для эстетического воспитания".

Кроме Михалкова в состав учредителей фонда входят такие личности, как официальный представитель РПЦ, занимающийся связями со СМИ, Владимир Легойда и музыкант, дирижер Юрий Башмет. В совет фонда входит бывший министр культуры, а ныне помощник президента Владимир Мединский, и митрополит Тихон Шевкунов, которого часто называют личным духовником Владимира Путина.

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