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10:56

"Движение демократического обновления" выступило за пересмотр дела "Сети"

фото ЗакС политика "Движение демократического обновления" выступило за пересмотр дела "Сети"

«Движение демократического обновления» потребовало пересмотра приговора по делу «Сети» (признанная террористической и запрещенная в РФ организация), считая его необоснованно жестоким, говорится в заявлении организации.

Представители движения напомнили, что суд проигнорировал заявления фигурантов дела о пытках, в том числе электрическим током. С 2008 года рассмотрение дел о терроризме изъято из компетенции судов присяжных, и у подсудимых не было возможности «искать защиты у присяжных заседателей, то есть у лиц, не являющихся государственными служащими», отметили в организации. К тому же, указали в движении, дело «Сети» было передано на рассмотрение военного суда, хотя никто из обвиняемых не относится к числу военнослужащих или каких-либо иных силовых структур.

Участники движения указали на общественный резонанс, вызванный этим приговором. «Столь массовое неприятие судебного решения указывает на опасный разрыв между властью и обществом, на деградацию судебной системы. В основе такого неприятия решения суда лежит тот факт, что в течение последних 12 лет были законодательно ликвидированы важные механизмы, призванные обеспечивать объективное рассмотрение дел о терроризме, в частности для этой категории дел был упразднён такой институт как суд присяжных», - считают в движении.

«Решение Приволжского окружного суда, принятое 10 февраля 2020 года, не вызывает доверия граждан именно потому, что подсудимые были фактически лишены права на объективное рассмотрение их дела, а заявления о пытках не были исследованы в ходе судебного заседания», - подчеркнули в ДДО.

Кроме пересмотра дела, представители движения намерены добиваться расширения перечня дел, которые подлежат рассмотрению судом присяжных. По их мнению, в этот перечень следует включить дела о терроризме. В движении считают, что так можно «преодолеть углубляющийся разрыв между судебной властью и обществом и избежать дальнейшей деградации судебной системы».

Ранее основатель движения, депутат ЗакСа Михаил Амосов, обратился к генпрокурору с требованием опротестовать приговор по делу «Сети».


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