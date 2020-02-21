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11:02

Депутат Заксобрания Ленобласти Петров заявил, что его заказали

фото ЗакС политика Депутат Заксобрания Ленобласти Петров заявил, что его заказали

Член фракции «Единая Россия» в парламенте Ленинградской области Владимир Петров полагает, что прокуратура хочет лишить его депутатского мандата по политическому заказу, сообщила 21 февраля пресс-служба политика.

Ранее прокуратура 47 региона нашла у работающего в ЗакСе на постоянной основе депутата счета в немецком Сommerzbank. На днях прокурор Борис Марков подал представление на имя спикера областного парламента Сергея Бебенина, в котором потребовал рассмотреть вопрос о лишении Петрова мандата.

Депутат считает, что выдвинутые против него обвинения голословны и строятся «на предположениях, не подкрепленных фактами». Единоросс заявил, что за действиями прокуратуры могут стоять силы, недовольные его политической активностью.

«Я никогда не скрывал, что имею собственный взгляд, например, на пенсионную реформу, и на ситуацию как внутри региона, так и на федеральном уровне. Часто моя позиция не совпадала с хором парламента, но убеждения свои я не менял в угоду начальству», - отметил парламентарий.

Он напомнил, что ранее покинул ряды «Единой России» из-за разногласий с однопартийцами, но остался членом одноименной фракции в ЗакСе.

Петров – самый медийный депутат парламента Ленобласти. Он отправлял письмо Бараку Обаме с просьбой включить его в «список Магнитского», предлагал штрафовать за использование феминитивов и законодательно обязать чиновников фотографироваться с людьми, которые к ним обращаются.  


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