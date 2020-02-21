Максим Шевченко: Приглашение Шнурова способно уничтожить единороссов и ЛДПР

Публицист и политик Максим Шевченко высоко оценил приглашение музыканта и шоумена Сергея Шнурова в Партию роста и возглавление им партийного списка на думских выборах. По его мнению, не стоит расценивать происходящее как клоунаду и недооценивать силу партии, которую теперь олицетворяет такой "паровоз": по прогнозу Шевченко свои требующиеся 5 процентов голосов партия наберет и в Госдуме окажется.

"Это серьезная заявка на уничтожение ЛДПР и «Единой России», потому что «Партия Роста» со Шнуровым и со Столыпинским клубом и «Деловой Россией», которыми руководит Борис Юрьевич Титов — я знаю, что это очень серьезная организация реально. <...> Думаю, что на смену «Единой России» готовятся новые серьезные консервативные политические организации", - рассудил гость студии "Эха Москвы".

По сведениям политика, в своем нынешнем виде единороссы уже не подчиняются администрации президента, имеют низкий рейтинг и представляют для Кремля только головную боль, в то время как со Шнуровым чуть ли не обратная ситуация. Кроме того, последний, в представлении левого политика, приверженец ненавистного для него капитализма - причем по вполне понятным причинам.

"Лучше всего актеру живется при дворе как бы богатого вельможи — он, естественно, разделяет эту идеологию, по-видимому. Поэтому, на мой взгляд, мы видим формирование на правом консервативном фланге адекватной политической силы, которая сочетает в себе популизм в лице Шнурова и достаточно внятную идеологию крупного империалистического капитализма", - подчеркнул публицист.

Вступление фронтмена "Ленинграда" в партию Титова состоялось накануне, 20 февраля, в Петербурге. Эпатажный музыкант заявил, что "пригодится" партии и что с ним политика станет ярче и веселее.