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11:35

Главу "Общественного вердикта" оштрафовали на 100 тысяч рублей

фото ЗакС политика Главу "Общественного вердикта" оштрафовали на 100 тысяч рублей

Тверской суд Москвы оштрафовал директора фонда «Общественный вердикт» Наталью Таубину на 100 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента, передает «МБХ медиа».

Поводом стало отсутствие маркировки на YouTube-канале фонда. Протокол был составлен по ч. 2 ст. 19.34 КоАП. Представители «Общественного вердикта» не пришли суд, заседание продлилось несколько минут.

«Общественный вердикт» внесли в список иноагентов в 2014 году. В октябре 2019 года фонд и Таубину оштрафовали на 650 тысяч рублей за схожее нарушение.

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