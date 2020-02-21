Ходорковский о взыскании 50 млрд долларов с РФ: Деньги возьмут не с граждан

Политический эмигрант, экс-владелец нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский попытался успокоить россиян, многие из которых видят несправедливость в решении ЕСПЧ, который постановил взыскать с РФ 50 млрд долларов в пользу акционеров ЮКОСа.

Во-первых, заверил бизнесмен, он не представляет ни одну из сторон в этом деле, поскольку давно не является акционером компании, а, следовательно, моральные претензии к нему звучат необоснованно. Во-вторых и в-главных, несостоятельны также опасения, суть в которых в том, что крупную сумму взыщут с и без того бедного населения. Этого точно не произойдет, убеждает Ходорковский зрителей своего YouTube-канала.

"Российские власти уже давно выделяют на граждан ровно столько средств, чтобы люди не вышли на массовый протест. МРОТ, пенсии, расходы на образование, науку - ну куда там уменьшать, там все настолько впритык, что еще чуть-чуть - и будет бунт. Они потому так и взбеленились, что понимают - отдавать придется из своего", - аргументировал он свою позицию, добавив, что речь идет о коррупционных деньгах, вывезенных в офшоры.

Компенсацию ЕСПЧ назначил за имевшуюся с точки зрения суда экспроприацию ЮКОСа в певрой половине 2000-х годов. По словам президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, руководство России пока анализирует происходящее и вырабатывает ответ.