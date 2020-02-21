Суд прекратил дела участников шествия коммунистов к "Авроре" 7 ноября

Петроградский суд Петербурге прекратил административные дела в отношении участников шествия 7 ноября в честь годовщины Октябрьской революции, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Суд рассмотрел протоколы по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции) в отношении Андрея Гапишко, Игоря Кузьмина, Евгения Лапаева, Олега Карабута, Сергея Ефимова и Григория Меньшикова. Их задержали и доставили сначала в 18-й отдел полиции, но затем без надлежащего оформления материалы передали в 43-й отдел.

Вина участников шествия не доказана, счел суд: не подтверждают это ни предоставленные документы, ни видеозаписи. Суд решил, что группы людей на видео не имеют единой организации и символики, а лозунг «Ленин. Партия. Комсомол» - исторический и не отражает какую-либо позицию КПРФ.

«Информация, указанная в рапортах сотрудников полиции не достоверна. Характер согласования публичного мероприятия уведомительный, а не разрешительный. Протокол доставления и протокол об административном правонарушении составлены с нарушением требований КоАП РФ, в том числе не содержат подписей участвующих в шествии лиц, оформлены без их участия, с нарушением порядка и сроком оформления», - сообщили в пресс-службе судов. Производство по делам прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Напомним, в 2019 году власти Петербурга второй год подряд не согласовали КПРФ акцию в честь годовщины революции. Коммунисты вышли 7 ноября на прогулку до «Авроры», полиция начала задержания людей с флагами до того, как участники дошли до крейсера. Подробнее о прошедшей прогулке и задержаниях – в материале ЗАКС.Ру.