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12:58

И.о. главы МО «Смольнинское» намерен через суд получить новый классный чин

фото ЗакС политика И.о. главы МО «Смольнинское» намерен через суд получить новый классный чин

Единоросс Григорий Ранков подал в суд на местный совет МО «Смольнинское», который он временно возглавляет и который в декабре отказался присваивать ему классный чин первой категории, положенный по сроку работы в муниципалитете. По словам и.о. руководителя муниципалитета, прокуратура поддержала его позицию.

- В декабре я обратился в муниципальный совет. Мне по срокам положено присвоить классный чин номер один. Совет отказал. Я направил обращение в прокуратуру, она подтвердила, что мне действительно положен новый классный чин. Я это вынес на заседание совета, совет опять отказал, - рассказал ЗАКС.Ру Ранков.

Иск зарегистрирован канцелярией Смольнинского районного суда 20 февраля. Дата предварительного заседания пока не назначена.

Напомним, Ранков возглавлял пятый созыв местного совета МО «Смольнинское», но в сентябре 2019 года не смог переизбраться на новый срок. Однако он продолжает исполнять обязанности главы, поскольку группы вновь избранных депутатов не могут договориться, кто должен руководить муниципалитетом.


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