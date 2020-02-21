Автограф Путина купили на аукционе за 340 тысяч рублей

На аукционе "Анимация. Кино. Книги. Архивы. Графика. Редкие документы" аукционного дома "12-й стул" благодарственное письмо американисту Валентину Зорину от президента Владимира Путина с автографом ушло с молотка за 340 тысяч рублей пишет "Интерфакс".

Письмо датируется 12 сентября 2001 года. Таким образом российский лидер поблагодарил Зорина за книгу "Неизвестное об известном". Интересно, что днем ранее в США случился один из крупнейших в истории человечества терактов.

Самыми дорогими и востребованными на торгах артефактами стали рукописи кинорежиссера Андрея Тарковского, за котоые предлагали до 650 тысяч рублей.

За 4,2 тысячи рублей ушла также кепка с личной подписью музыканта Сергея Шнурова, который накануне, 20 февраля, вступил в Партию роста и объявил о готовности побороться за мандат депутат Государственной думы.

Всего на аукционе разыгрывалось 522 лота.