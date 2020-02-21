Эсеры намерены согласовать экомитинг на севере Петербурга через Горсуд

За день до намеченного на 22 февраля в парке Озеро Долгое, но так и не согласованного администрацией Петербурга митинга на тему экологических проблем Приморского района Петербурга, представители «Справедливой России» не оставляют попыток провести акцию.

В пятницу, 21 февраля, эсеры подали в Горсуд жалобу на решение Смольнинского районного суда, накануне отказавшегося обязать комитет по вопросам законности согласовать экомитинг. Юрист петербургского отделения партии Александр Новиков сообщил ЗАКС.Ру, что ожидает рассмотрение апелляции поздно вечером.

По его словам, суд первой инстанции признал незаконными претензии комитета к оформлению заявок организаторов митинга, однако учел доводы чиновников о том, что в заявленном месте запланированы другие мероприятия. Эсерам изначально отказывались согласовать акцию из-за праздника скандинавской ходьбы. Заявители уточнили, что готовы провести свой митинг утром, до начала районного мероприятия. После этого представители комитета заявили, что утром запланирован еще один праздник «Джаз для души».

- С точки зрения администрации Приморского района, проведение этого мероприятия потребует всей площади парка. Там, напомню, 9 гектар. Для нас даже закуточка не найдется, чтобы провести митинг на 500 человек, - посетовал Новиков.

По его мнению, чиновники просто не хотят, чтобы кто-то митинговал на тему экологических проблем севера города.

- Это намеренное воспрепятствование в проведении публичного мероприятия. Мы подали свое уведомление гораздо раньше, чем где-то появилась информация о «Джазе для души», - отметил юрист.

Напомним, в рамках акции в парке Озеро Долгое организаторы планировали, в частности, затронуть тему возможного строительства мусороперерабатывающих предприятий в поселке Левашово. Они подали четыре уведомления на проведение митинга в комитет по вопросам законности, несколько раз переносили дату и время начала мероприятия, но так и не смогли добиться согласования.