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14:16

В РПЦ призвали атеистов смириться со включением Бога в текст Конституции

фото ЗакС политика В РПЦ призвали атеистов смириться со включением Бога в текст Конституции

Представители РПЦ после некоторого перерыва в публичном обсуждении возможного включения в Конституцию фигуры Бога вернулись к этой теме. О логичности и обоснованности этой поправки высказался заместитель управляю­­щего делами Московской патриархии, епископ Зеленоградский Савва Тутунов. Его соображения цитирует "Независимая газета".

"Основной закон не должен быть просто "регламентом государственного устройства". Основной закон должен быть одним из ориентиров развития страны, в том числе с точки зрения мировоззренческой", - гласит один из тезисов священника.

Отдельно он обратился заочным способом к неверующим людям. По мысли Тутунова, у них в данной ситуации просто нет выбора.

"Как меньшинству монархистов следует смириться с упоминанием о демократическом строе в Конституции, так и меньшинству атеистов следует принять, что вера в Бога (как бы она ни выражалась) является одной из мировоззренческих основ жизни нашего народа", - рассудил епископ.

Ранее идею специфической поправки поддержали предстоятель РПЦ Кирилл, который и был ее инициатором, и спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров. Не против этого оказался даже лидер КПРФ Геннадий Зюганов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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