В Доме архитектора откроют выставку работ творческого конкурса для детей-сирот

В Доме архитектора 28 февраля откроется выставка работ второго межрегионального открытого детского творческого конкурса «Дом, в котором мы живем». Она будет работать до 13 марта.

В конкурсе принимают участие воспитанники школ-интернатов, детских садов и центров содействия семейному воспитанию Петербурга и Ленобласти. Организаторы – Центр реабилитации детей-сирот и бывших воспитанников школ-интернатов, Союз архитекторов Петербурга, партнеры – ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Талион». В состав жюри вошли глава Союза архитекторов Петербурга Олег Романов (председатель жюри), директор фонда поддержки культуры «Мастер Класс» Тамара Семенова, глава комитета Госстройнадзора Ленобласти Денис Горбунов, замглавы комитета по градостроительству и архитектуре Алексей Моор и другие.

28 февраля, кроме открытия выставки, состоится награждение победителей конкурса. Среди тем: «Архитектурный портрет моего района» (прошлое, настоящее, будущее), «Архитектурный портрет Санкт-Петербурга» (прошлое, настоящее, будущее), «Архитектурный дизайн территории детского дома». Участники в своих работах отражают историческое архитектурное прошлое, настоящее или будущее своего города, улицы и детдома.