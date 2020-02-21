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14:51

СК просит освободить из-под стражи фигуранта дела Голунова, "сдавшего" начальника

фото ЗакС политика СК просит освободить из-под стражи фигуранта дела Голунова, "сдавшего" начальника

Следственный комитет обратился к Басманному суду столицы с просьбой смягчить меру пресечения обвиняемому по делу журналиста Ивана Голунова экс-полицейскому Денису Коновалову, сообщает "МБХ Медиа". В настоящий момент его держат в СИЗО.

Ранее он пошел на сделку со следствием и дал показания на своего бывшего начальника Игоря Ляховца, который, по словам Голунова, и организовал скандальное подбрасывание наркотиков журналисту в июне прошлого года. Между бывшими коллегами проводилась очная ставка. Сам Ляховец вины категорически не признает.

Напомним, что по делу Голунова в конце января арестовали пять бывших сотрудников МВД. Их обвиняют в хранении и сбыте наркотиков, фальсификации доказательств и злоупотреблении служебными полномочиями (т.е. нанесении Голунову телесных повреждений). Дело против корреспондента "Медузы" закрыли вскоре после возбуждения: считается, что этому поспособствовала поднявшаяся волна общественной солидарности с Голуновым.

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