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15:10

В Ленобласти выросли численность населения и зарплаты у бюджетников

фото ЗакС политика В Ленобласти выросли численность населения и зарплаты у бюджетников

Правительство Ленинградской области практически одновременно отчиталось о росте населения, имевшем место в 2019 году, и росте зарплат у сотрудников государственных организаций за тот же период.

"Ленинградцев", как принято называть жителей региона, стало больше на 28 тысяч человек (рост примерно 1,6%). Таким образом, по последним данным, область заселяет 1 млн 876 тысяч человек. Две трети от этого числа составляют горожане.

В свою очередь, средняя зарплата бюджетников выросла на 5,8% в сравнении с итоговым показателем 2018 года и составила 45 тысяч 685 рублей.

"Реальная заработная плата жителей Ленинградской области, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в 2019 году на 1,7% выше уровня предыдущего года", - при этом добавляется в сообщении.

Статистика гласит, что оклады выросли у сотрудников всех специальностей, живущих за счет государства.

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