СК и губернатор Мурманской области подтвердили задержание замглавы Минимущества Бунтова

Управление Следственного комитета по Мурманской области подтвердило задержание замминистра имущественных отношений региона Сергея Бунтова.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере за незаконные действия). По версии следствия, он дал заведомо незаконные указания подчиненным из ГБУ «Центр технической инвентаризации и пространственных данных» о продаже недвижимости по заведомо заниженной цене своему знакомому: 1,1 млн рублей вместо 6 млн. Размер взятки составил 200 тысяч рублей, считают следователи.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил, что речь идет о Бунтове, передает ТАСС. «Мы будем активизировать работу по очистке рядов чиновников от недобросовестных лиц, а также тех лиц, кто совершает правонарушения», - пообещал он, назвав чистку рядов одним из главных приоритетов. По его словам, добивается этого региональное правительство за счет работы нового органа – управления по антикоррупционной политике.