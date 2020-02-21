В Петербурге открылся второй офис "ВКонтакте"

В бизнес-центре "У Красного моста" на набережной реки Мойки начал свою работу второй в Петербурге офис, занимаемый администрацией социальной сети "ВКонтакте", о чем сообщили в пресс-службе сервиса. На пятом этаже здания могут разместиться 120 штатных сотрудников. В планах руководства "ВКонтакте" - занять еще два этаже выше.

Пока в Адмиралтейском районе сосредоточились работники продуктового и технического отделов.

Всего в команде "ВКонтакте" работает около 800 человек, и в самой компании, апеллируя к востребованности социальной сети, это число сотрудников воспринимают как небольшое.

Главный офис российского интернет-сервиса остается занимать верхние этажи дома Зингера на Невском, 28, где также располагается Дом Книги.