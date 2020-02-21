На Аптекарской набережной возвели очередной бизнес-центр

На углу улицы Академика Павлова и Аптекарской набережной завершилось строительство современного нежилого здания, вероятнее всего, предназначенного под бизнес-центр.

Градозащитное издание "Канонер" отмечает, что первоначально застройщик, ООО "Бест", определял статус будущего здания как "коворкинг", но в 2018 году назначение застройки поменялось на "гостиницу".

На месте нового сооружения до 2014 года располагалось одноэтажное здание насосной.

Отметим, что значительная часть Аптекарской набережной усеяна стеклобетонными торговыми и бизнес-центрами.