У Гостиного двора вновь поддерживают фигурантов дела "Сети"

В Петербурге началась очередная пятница "метропикетов" в поддержку фигурантов дела запрещенной в РФ и признанной террористической организации "Сеть".

У станции метрополитена "Гостиный двор" активисты встали с плакатом, на котором была запечатлена надпись "Пытки - варварство, остановитесь".

По делу уже осудили семерых на сроки от 6 до 18 лет колонии общего режима. Еще не осужденным фигурантам предстоит суд в Петербурге - в военном гарнизонном суде на площади Труда. Часть фигурантов жаловалась на пытки, но все их жалобы не были учтены судом.

Партия "Яблоко", желающая изменить Конституцию на свой лад, хочет прописать в основном законе, что пытки являются недопустимым преступлением и что любое известие о них, не проверенное тщательным образом, не может оборачиваться для подследственных обвинительным пригвором.

Фотографии: Telegram-канал "Агит Россия"

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