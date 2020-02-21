Совфед предлагает штрафовать россиян за борщевик на участках

Совет федерации направил в Министерство юстиции предложение ввести в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях штраф за наличие борщевика на дачных и приусадебных участках, передает РИА «Новости».

За игнорирование мер по борьбе с борщевиком и другой карантинной сорной растительностью Совфед предлагает штрафовать граждан на 2-3 тысячи рублей, должностных лиц - 5-10 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей – на 7-12 тысяч, юрлиц – на 20-30 тысяч рублей.

Выделение отдельного состава правонарушения позволит наказывать за отказ бороться с борщевиком не только на землях сельскохозяйственного назначения, но и на других участках, которые часто оказываются источником распространения семян – в том числе дачных, считают в Совфеде. Протоколы, по задумке сенаторов, должны составлять не только сотрудники Россельхознадзора, но и региональные органы власти и муниципалы.

В декабре 2019 года петербургское Заксобрание утвердило законопроект об уничтожении борщевика.